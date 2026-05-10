La Fiorentina Primavera conduce all'intervallo grazie a un super Mazzeo
Fiorentina Primavera avanti per 2-1 all'intervallo del suo match di campionato contro la Cremonese, ultima in classifica. Prima parte di gara che sembrava nettamente nelle mani dei ragazzi di Galloppa, capaci di portarsi avanti di due reti nei primi 25 minuti grazie a una doppietta di Mazzeo. Prima rete al 21' con un tocco in porta su assist di Jallow, raddoppio al 25' con un classico movimento da esterno a piede invertito: da sinistra conclusione col destro alle spalle di Liberali.
La Cremonese ha poi accorciato le distanze con Achi che ha segnato di testa al 36' sugli sviluppi di un corner. Ricordiamo che in caso di vittoria, la Fiorentina si aggiudicherà matematicamente una delle prime due posizioni della regular season.
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