Spalletti copia la Fiorentina. I motivi dietro la scelta del tecnico

Alla vigilia della penultima giornata di campionato, che con una serie di risultati favorevoli garantirebbe ai bianconeri la matematica qualificazione in Champions League, ci saremmo aspettati una conferenza stampa lunghissima ma quest’oggi il tecnico della Juventus Luciano Spalletti non risponderà alle domande dei giornalisti. E la stessa cosa vale per gli altri tessera. Una scelta che lascia molti allibiti, ma che in realtà ha dietro di sé una motivazione ben chiara in casa bianconera.

Ecco i motivi dietro la scelta

Il reale motivo di questo improvviso silenzio stampa? La Juventus quasi sempre manda un suo tesserato all’incontro con la stampa ma questa volta sarà una vigilia silenziosa. Una scelta piuttosto particolare che inevitabilmente alimenta curiosità e attenzione attorno all’ambiente bianconero a poche ore da una sfida molto importante per il finale di stagione. Dietro il silenzio assoluto della Juventus potrebbe esserci la volontà di concentrarsi esclusivamente sul campo vista l'importanza delle ultime due giornate di campionato.

La Juventus non vuole fallire la qualificazione in Champions League

I bianconeri hanno bisogno di vincere contro Fiorentina e Torino per centrare l'obiettivo minimo, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League. Non è però del tutto escluso che la società non abbia digerito l'incertezza sui calendari che non ha di certo aiutato la Juventus, così come le altre squadre, nella preparazione di una partita così importante.