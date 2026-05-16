Locatelli: "Strizza? No, poca cattiveria. Ma siamo al top, poche parole e portiamo a casa i tre punti contro la Fiorentina"

Si avvicina Juventus-Fiorentina. La gara non ha alcun significato, almeno in termini di classifica, per la squadra viola. I bianconeri, invece, si giocano tutto in termini di posizionamento in Champions League. Ne ha parlato il centrocampista Manuel Locatelli.

“Dobbiamo vincere le ultime due”

“Abbiamo determinate responsabilità nei confronti di milioni di tifosi. Questo significa giocare per la Juventus, è tutta un’altra cosa. Adesso dobbiamo andare in Champions e, per farlo, dovremmo vincere entrambe le partite, contro Fiorentina e Torino. Non è il momento di parlare troppo”.

“Poche parole, contro la Fiorentina…”

Paura? “Più che quella, ci è mancata cattiveria. Ce lo ha detto più volte mister Spalletti, troppo spesso abbiamo lasciato troppe partite aperte. Ma non credo ci sia strizza in spogliatoio. Ora siamo tutti al top della forma, abbiamo il destino nelle nostre mani. Quindi poche parole e portiamo a casa i tre punti contro la Fiorentina”.