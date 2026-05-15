Massimo Orlando: "La Juventus vincerà, ma la Fiorentina farà di tutto per darle fastidio. Sarebbero guai se..."

Si avvicina Juventus-Fiorentina, penultima giornata di campionato. La squadra viola ci arriva senza motivazioni di classifica; arriverà un appello all'orgoglio personale?

“I tifosi non vorranno una Fiorentina arrendevole”

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Massimo Orlando è intervenuto a Tuttomercatoweb.com: “La squadra adesso si è salvata e starà più tranquilla. In queste situazioni, quindi, si tende spesso a mollare un po' a livello di squadra. Ma i tifosi, sicuramente, non lo vorranno”.

“A Firenze sarebbero guai se…”

“Molto probabilmente la Juventus vincerà, viste le grandi motivazioni per la Champions League. Ma mi aspetto che la Fiorentina farà di tutto a Torino per dare fastidio. Sono giorni che i tifosi parlano di voler evitare la figuraccia, sarebbero guai”.