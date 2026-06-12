La Fiorentina fa sul serio per Koleosho. Il Burnley fissa il prezzo ed è tutt'altro che inarrivabile...

La Fiorentina ha la necessità di rinforzarsi nel reparto esterni, al momento quasi completamente privo di giocatori. Il 4-3-3 di Grosso esige ali veloci e di qualità e Paratici è già al lavoro sul mercato per accontentarlo.

L'interesse viola

Oltre ai chiacchierati Volpato e Laurientè, che Grosso ha allenato al Sassuolo, la Fiorentina sta seguendo con attenzione anche il giovane talento azzurro Luca Koleosho, di proprietà del Burnley.

La stagione

L'italo-americano in Inghilterra non ha trovato molto spazio, ragione per cui l'ultima stagione è stato girato in prestito alla ricerca di minutaggio; prima all'Espanyol e poi al Paris Fc, dove in 16 presenza ha collezionato 3 gl e 1 assist. E' in Nazionale che però la giovane ala si è messa in mostra grazie alla fiducia del Ct Silvio Baldini.

Il prezzo accessibile

Koleosho rispecchia tutte le caratteristiche che la squadra viola cerca per i propri esterni: giovane, italiano e, soprattutto, dal prezzo accessibile. Il Burnley chiede infatti 10 milioni di euro per il classe 2004, cifra assolutamente alla portata della Fiorentina. Lo scrive Il Corriere dello Sport.