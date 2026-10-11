La Juve riprende il Cagliari solo nel finale e Spalletti fa il solito teatrino. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Prosegue il campionato ben oltre le aspettative del Cagliari che nel posticipo serale ha bloccato sull'1-1 la Juventus, facendosi riprendere però solo nel finale. Primo tempo all'insegna di Daniel Maldini che ha sbloccato la gara dopo venti minuti con un tiro sotto misura.

Nel secondo tempo pressione ulteriore da parte della Juve che alla fine ha trovato il pari solo all'80' con un colpo di testa di Kolo Muani. Lo stesso francese poi ha colpito una clamorosa traversa da pochi passi. Al fischio finale e al momento dei saluti tra allenatori poi, classico teatrino di Spalletti che è andato polemicamente a salutare Pisacane, per poi guardarlo minacciosamente da pochi centimetri e intimandolo di non toccarlo. Alla fine rosso per entrambi i tecnici.

La classifica

La nuova classifica: Inter 16, Lazio 16, Roma 14, Cagliari 13, Milan 12, Como 11, Juventus 11, Frosinone 10, Sassuolo 8, Napoli 7, Atalanta 6, Lecce 6, Bologna 5, Udinese 4, Monza 4, Torino 4, Fiorentina 4, Genoa 4, Parma 4, Venezia 0.