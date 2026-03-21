Fiorentina, problema Sottil: stop per infortunio, le parole di Di Francesco

Arrivano aggiornamenti non positivi sulle condizioni di Riccardo Sottil. L’esterno offensivo sta vivendo una stagione complicata e nelle ultime settimane è stato costretto a fermarsi nuovamente.

A fare il punto è stato Eusebio Di Francesco, che ha chiarito la situazione in conferenza stampa.

Di Francesco: “Stagione difficile, si è dovuto fermare”

Il tecnico ha spiegato come Sottil stia convivendo da tempo con problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento. Una condizione che va avanti da settimane, senza mai trovare una vera soluzione.

Sottil Lecce

“Sottil stava già attraversando un periodo particolare, con diversi acciacchi. È una stagione travagliata per lui”, ha sottolineato Di Francesco.

Una frase che racconta bene il momento del giocatore, lontano dalla continuità che ci si aspettava.

Il problema fisico e lo stop

Alla base dello stop c’è una lombosciatalgia persistente, un fastidio che continua a condizionarlo.

Il dolore non gli permette di allenarsi con continuità né di essere a disposizione per le partite. Per questo motivo è stato deciso di fermarlo, con l’obiettivo di risolvere definitivamente il problema.

L’idea è quella di provare a recuperarlo per il finale di stagione, evitando ricadute.

Una stagione da dimenticare

Quella di Sottil resta, fin qui, una stagione complicata. Tra acciacchi e stop continui, non è mai riuscito a trovare ritmo.

Adesso l’obiettivo è uno solo: tornare disponibile nel momento più importante, quando ogni partita può pesare doppio.