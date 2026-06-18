Paratici: "Costruiremo una Fiorentina competitiva e duratura. Kean patrimonio della Fiorentina ma..."

Il direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, ha illustrato le linee guida per la prossima stagione calcistica della squadra.

“Tornando indietro a febbraio, abbiamo chiesto a voi un momento di unione per Firenze e la Fiorentina e mi unisco ai ringraziamenti perché questa unione c'è stata. E’ stato un bellissimo impatto, la proprietà che è molto forte e solida, di costruire negli anni una Fiorentina competitiva e duratura. Abbiamo bisogno comunque di tempo perché le cose non succedono in pochi mesi”.

"I budget ci sono in tutte le società, ma fanno parte di una totalità del club, non solo relativi al mercato. Viene dato dalle entrate, dalle uscite, dallo stadio, dal merchindising e altro ancora. Kean? Siamo in un periodo di mercato e ci sono delle interlocuzioni con il giocatore e con l'entourage. E' un patrimonio del calcio italiano e della Fiorentina e tutti sanno quanto sia affezionato a lui. Speriamo e vogliamo che sia il nostro numero nove, poi…tutti i club di calcio, tranne cinque o sei squadre, non sono proprietari fino in fondo del destino dei calciatori perché ci sono determinate dinamiche di mercato che non sono prevedibili".