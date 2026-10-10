L'Inter ne rifila tre al Parma e vola in solitaria in testa. Esordio amaro per Gilardino. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Netto successo per l'Inter, che nel match delle 18 di questo sabato di Serie A regola il Parma di Alberto Gilardino con un secco 3-0.

La partita

I nerazzurri partono subito forte e sbloccano il risultato al 13' minuto grazie a Sučić che, approfittando di una grave disattenzione della difesa emiliana in disimpegno, strappa il pallone al limite dell'area e sferra una gran conclusione che si insacca sotto la traversa. Passano appena cinque minuti e l'Inter raddoppia: al 18' un intervento falloso di Diego Carlos ai danni di Pio Esposito regala ai padroni di casa un calcio di rigore. Dagli undici metri si presenta Çalhanoğlu, che non sbaglia e firma il 2-0. Al 31'arriva anche la rete del definitivo 3-0 grazie a un'azione corale perfetta: Mkhitaryan serve con i tempi giusti Thuram, che si inserisce in area e batte Corvi con un diagonale preciso.Nella ripresa i ritmi calano notevolmente. L'Inter si limita a gestire il pallone senza affondare il colpo e Chivu approfitta del largo vantaggio per far ruotare la rosa, dando spazio a forze fresche dalla panchina.

La classifica

La nuova classifica: Inter 16, Roma 13, Lazio 13, Cagliari 12, Milan 11, Como 10, Frosinone 10, Juventus 10, Sassuolo 7, Napoli 7, Atalanta 6, Lecce 6, Udinese 4, Monza 4, Torino 4, Fiorentina 4, Genoa 4, Parma 4, Bologna 2, Venezia 0.