Più grave del previsto l'infortunio di Gudmundsson: frattura della spalla per l'islandese. E il rientro...
Brutte notizie per la Lazio e Albert Gudmundsson. Il fantasista in prestito dalla Fiorentina ha accusato un infortunio alla spalla durante il ritiro con la nazionale islandese. Secondo quanto riporta Il Messaggero, l'entità del problema fisico sarebbe più grave del previsto.
La diagnosi
Secondo il quotidiano capitolino, gli esami approfonditi avrebbe evidenziato una frattura composta della spalla. Un infortunio ben più grave della lussazione che inizialmente era stata ipotizzata.
Possibile rientro
Gudmundsson potrebbe tornare a disposizione di Gattuso tra fine novembre ed inizio dicembre. Una grave perdita per i biancocelesti, che dovranno fare a meno dell'ex viola per diverse giornate.
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