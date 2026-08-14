"La Fiorentina è l'italiana che più ha convinto sul mercato. Può fare il Como dell'anno scorso"

Il calciomercato della Fiorentina continua ad attirare tanti pareri favorevoli. Tra questi si inserisce anche l'ex calciatore Antonio Paganin, intervenuto a Tuttomercatoweb.com a sostegno della campagna acquisti viola.

“La Fiorentina è quella che mi ha convinto di più”

“Per ora la Fiorentina è la squadra che mi ha convinto di più sul mercato. Mi piace l'idea del nuovo allenatore, Grosso, che ho seguito al Sassuolo. Mi piace, ci sono tante aspettative. Penso possa essere il Como dello scorso anno”.

“Società solida e Grosso mi piace. Può fare come…”

“Ha una società solida alle spalle, che ha grande ambizione. E mi sembra che la Fiorentina possa essere una sorpresa. In questi mesi è stato fatto un restyling, inserendo del talento e con questo mix è come avere una tanica di benzina. Devi pensare solo ad accendere la macchina”.