Tomas Aranda, tra i nomi più interessanti accostati a questa finestra di mercato della Fiorentina, continua a raccogliere ammiratori in Argentina.

Curriculum da campione

Il classe 2007, che ha già stregato anche il CT Scaloni, è stato fortemente elogiato anche da una figura mitica dell'Albiceleste: quella di Gerardo Salorio, soprannominato ‘El Profe’, storico preparatore fisico che assieme alle Nazionali giovanili argentine ha vinto cinque Mondiali Under-20 e crescendo talenti del calibro di Riquelme, Cambiasso, Aimar, Saviola, e più recentemente anche Messi e Aguero, coi quali ha vinto l'edizione del 2005. Quando il giornalista Nicolas Santirso gli ha chiesto cosa ne pensasse di Aranda, Salorio ha risposto con entusiasmo.

Le parole del Prof

“Sono affascinato da come gioca: è difficile ‘fare il numero 10’ del Boca Juniors e chiedere la palla tra i piedi. Questo ragazzino ha segnato una differenza che non ho mai visto negli anni recenti, neanche in Echeverri (classe 2006 acquistato dal Manchester City per circa 23 milioni, ndr). Ha la faccia da ragazzino e fa già la differenza al Boca… e non gli pesa neanche la maglia dell'Argentina”