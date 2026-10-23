Ancora fermo dopo la Fiorentina, qualcosa si muove per Pioli: il tecnico sarà allo stadio per un big match di Serie A
Dopo l'esperienza disastrosa alla guida della Fiorentina, potrebbe arrivare la chiamata del ritorno in panchina di Stefano Pioli, in una piazza prestigiosa con un allenatore in difficoltà.
Nuovo interesse
Era stato un nome accostato anche alla Juventus, in virtù di uno Spalletti che non se la sta passando bene, ma sembrerebbe esserci stato qualche contatto con un'altra big del nostro campionato: infatti, riporta TMW, in queste ore Pioli è a Napoli dove domani seguirà la sfida contro la Roma.
Gita di lavoro?
Potrebbe essere solo un caso, una gita di piacere, eppure c'è chi parla di colloqui preliminari coi partenopei che, domani, si giocano una fetta importante del loro campionato. Una sconfitta potrebbe costare cara ad Allegri e, intanto, Pioli si fa vedere…
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