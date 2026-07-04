Dodô, è lunga la strada per Napoli: i partenopei devono prima vendere. Ma un concorrente del brasiliano sta per saltare

Il nome di Dodô resta sul taccuino del Ds del Napoli, Manna, nonostante tutto: non è la priorità assoluta in questo momento per gli azzurri ma sempre in orbita rimane. L'esigenza per il club partenopeo è infatti quella di vendere e sfoltire, prima di poter integrare nuovi calciatori nella rosa di Allegri.

Un concorrente in meno per Dodô

Un affare legato indirettamente a Dodô è però quello doveva portare Khalaili in Campania: l'israeliano è un esterno destro e avrebbe completato gli slot da quella parte ma nelle ultime ore l'Inter ha operato il sorpasso. Senza Khalaili quindi, il Napoli per il Corriere dello Sport tornerà all'assalto proprio uno tra Dodô e Norton-Cuffy.