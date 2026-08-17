Galli: "Leao alla Fiorentina porterebbe solo guai, è desolante. Kean invece si fa ammazzare di botte per la squadra"

Una voce nata e morta nel giro di poche ore. Rafa Leao alla Fiorentina è un'unione che non è destinata ad essere celebrata, anche se la voce, di per sé è suggestiva e fa parlare.

“Lo lascio volentieri al Milan”

Un commento in merito lo ha rilasciato l'ex portiere e dirigente viola, Giovanni Galli, che a Lady Radio ha detto: “Leao a Firenze? Bisgona capire cosa c’è nella testa del ragazzo. Il giocatore come arriverebbe dopo aver sentito parlare di Arsenal, Manchester, Real Madrid? Il Leao degli ultimi due anni lo lascio volentieri al Mian, ha fatto più danni che risultati positivi. Ci sarebbe da lavorare molto e troppo su di lui e ci sono da valutare anche gli aspetti negativi che mi porta con il suo atteggiamento in campo. Al Milan lo hanno idolatrato per anni ma alla fine non ce l'hanno fatta più a sopportarlo”.

“Kean è un'altra cosa…”

Discorso diverso con l'amico del rossonero, Moise Kean: “Ha solo bisogno di avere delle certezze - ha continuato Galli - e deve essere reintegrato come giocatore importante della Fiorentina e non come optional. Quando è centrato ed è dentro al progetto ci puoi fare affidamento per tutta la stagione. E’ uno che si fa ammazzare di botte per la squadra, è un giocatore coraggioso che fa la lotta con tutti ed è stimolante per i compagni. Leao invece è desolante. Teniamocelo stretto questo Kean”.