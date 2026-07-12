Si allontana un obiettivo di mercato? L'Ajax piomba su un centrocampista nel mirino dei viola
Fabio Paratici sta rivoluzionando la Fiorentina in tutte le zone del campo, centrocampo compreso. Proprio per la linea mediana viola era stato messo nel mirino il marocchino Azzedine Ounahi, che però sembra destinato ad altri lidi.
Trattative in corso
Secondo quanto rivelato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano tramite il proprio profilo X, l'Ajax ha avviato le trattative con il Girona per Azzedine Ounahi. Il marocchino, reduce da un mondiale positivo, piace molto anche ai viola, che però hanno adesso altre priorità.
Clausola e prezzo
Il club dei Paesi Bassi non vuole pagare la clausola da 25 milioni e sta cercando di limare il prezzo, sfruttando anche la recente retrocessione del Girona nella seconda divisione spagnola.
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