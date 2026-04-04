Il grosso rischio in casa Fiorentina? Che qualcuno si senta già salvo a Verona. Impossibile fidarsi di un gruppo così umorale

La sosta di marzo è arrivata nel momento meno adatto per la Fiorentina che aveva ingranato una marcia interessante e qualche risultato in fila, non ultimo il pari quasi insperato con l'Inter. In un'annata così disastrata però, il rischio di perdersi nuovamente per strada è concreto ed è il sospetto del Corriere Fiorentino: riattaccare la spina non è banale per le squadre affermate, figuriamoci per questa versione di Fiorentina.

Il rischio è che qualcuno, che sia un giocatore o un dirigente, avendo allentato la tensione per due settimane, si senta già salvo. Compito primario della società, e del neo arrivato Paratici, evitarlo. Il gruppo di Vanoli è tra i meno affidabili del campionato, impossibile fidarsi a occhi chiusi senza la riprova del campo.