La bomba da Bergamo: Giuntoli torna in pista per l'Atalanta e in ballo c'è anche il destino di Palladino
Cristiano Giuntoli
C'è chi lo sognava a Firenze in coppia con Maurizio Sarri ma poi la Fiorentina ha preferito Paratici mentre per Cristiano Giuntoli il futuro si chiamerà Atalanta: i nerazzurri, reduci da una complicata gestione del post Gasperini, ripartiranno dall'ex ds di Napoli e Juve, a partire dalla prossima stagione.
Lo riporta Matteo Moretto: accordo chiuso tra le parti e integrazione importante nel club bergamasco, che così cambia volto anche a livello societario. In ballo c'è anche la posizione del tecnico Raffaele Palladino, che nelle ultime settimane si era allontanato dall'ipotesi rinnovo.
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