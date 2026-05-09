​​

header logo

La bomba da Bergamo: Giuntoli torna in pista per l'Atalanta e in ballo c'è anche il destino di Palladino

Redazione /
Cristiano Giuntoli
Cristiano Giuntoli
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

C'è chi lo sognava a Firenze in coppia con Maurizio Sarri ma poi la Fiorentina ha preferito Paratici mentre per Cristiano Giuntoli il futuro si chiamerà Atalanta: i nerazzurri, reduci da una complicata gestione del post Gasperini, ripartiranno dall'ex ds di Napoli e Juve, a partire dalla prossima stagione.

Lo riporta Matteo Moretto: accordo chiuso tra le parti e integrazione importante nel club bergamasco, che così cambia volto anche a livello societario. In ballo c'è anche la posizione del tecnico Raffaele Palladino, che nelle ultime settimane si era allontanato dall'ipotesi rinnovo.

Notizie correlate
💬 Commenti (5)