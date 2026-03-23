La Gazzetta dello Sport: Kean torna guerriero, un Moise in formato Nazionale
Diverse pagine su Fiorentina-Inter per La Gazzetta dello Sport.
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Sul match di ieri il titolone è: “Poca Inter Chivu non vince più”. E ancora: “Pio segna subito Ndour lo riprende Capolista sgonfia”. E poi c'è la chiave dela partita: “La squadra nerazzurra è sulle gambe e la Viola, dopo una partenza shock, ha poi giocato meglio e creato di più”.
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Presente un focus: “Kean torna guerriero”. E ancora: “Lotta e scatta E’ un Moise in formato Nazionale”. Sommario: “La Fiorentina ha ritrovato il suo centravanti, è mancato solo il gol. Gattuso lo aspetta a Coverciano”.
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