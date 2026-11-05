Le prestazioni di un difensore della Primavera di Andreazzoli non passano inosservate: la Romania lo convoca per il mondiale U17

Uno dei grandi protagonisti della riscossa della Primavera della Fiorentina, che dopo un inizio di stagione negativo ha inanellato 5 vittorie tra campionato e Youth League, è senza ombra di dubbio il difensore romeno Robert Corduneanu. Da quando Andreazzoli lo ha inserito con costanza la retroguardia gigliata ha svoltato, conferendo di fatto maggior sicurezze alla squadra. E tutto questo in patria non è certo passato inosservato.

Un difensore della Primavera della Fiorentina convocato per il Mondiale Under 17

E’ infatti notizia di questo pomeriggio che per la prima volta il difensore classe 2009 è stato convocato dalla Romania, e non per un appuntamento qualsiasi. Corduneanu infatti figura nella lista ufficiale dei 21 giocatori diramata dalla Federcalcio rumena in vista del Campionato del Mondo Under 17, in programma in Qatar dal 19 novembre al 13 dicembre 2026.

Prima volta nella storia per la sua Romania

Per la Romania si tratta della prima partecipazione nella propria storia a un Mondiale U17, ulteriore motivo di lustro per il giovane prodotto del settore giovanile viola. I giovani Tricolorii, guidati da Mircea Diaconescu, sono stati inseriti nel gruppo K con Messico, Venezuela e Camerun.