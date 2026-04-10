Bucchioni: "Calciatori impauriti o scarsi. Piccoli? Un giocatore di Serie C almeno stoppa il pallone. Che ha fatto finora il messia Paratici?"

Al termine del match di Conference League perso dai viola malamente contro il Crystal Palace, il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha commentato la prestazione della squadra a Radio bruno.

Il messia paratici…

“Stasera la Fiorentina poteva salvare la stagione, ma la squadra è questa: giocatori impauriti o scarsi - constata Bucchioni duramente, prima di aprire diversi interrogativi - Ma chi è quel genio che ha messo in lista Uefa Fabbian e non Brescianini? Il messia Paratici cosa ha fatto da quando è arrivato?"

Il giudizio su Piccoli

Il giornalista ha proseguito poi soffermandosi su un attaccante viola: "25 milioni spesi per Piccoli non hanno senso. Se prendi uno di Serie C almeno si sbatte e stoppa un pallone"