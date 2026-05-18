La Nazione: La verità di Paratici

Ampio spazio alla Fiorentina sulle pagine del QS de La Nazione. Il quotidiano locale si concentra inevitabilmente sulla vittoria contro la Juventus, ma analizza anche il futuro della società viola.

La vittoria con la Vecchia Signora

In prima pagina il QS de La Nazione intitola: “Asfaltata la Juve, questa è goduria!”. A pagina 2 il quotidiano continua sulla stessa falsariga scrivendo: “E' una gara. sì. Ma lasciateci gioire” e ancora “Viola show, clamoroso allo Stadium Cher e Rolly schiantano la Juventus”.

Futuro viola

Nella pagine 4-5 La Nazione riporta le parole di Paratici e Vanoli, due figure essenziali per la salvezza e (almeno una delle due) pilastri da cui ripartire la prossima stagione. “La verità di Paratici. I Ds resetta tutto: felice e concentrato”. E poi sul tecnico "Vanoli se la goda: ‘obiettivo raggiunto, merito di restare’.