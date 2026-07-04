Inao Oulaï è più di una semplice idea per la Fiorentina: Paratici studia il colpo

Dopo l’accostamento fatto ieri in tarda serata quest’oggi emergono nuovi particolari sull’interessamento, e su un’eventuale trattativa, della Fiorentina per il centrocampista della Costa d’Avorio Inao Oualai. Secondo quanto riportato da GianlucadiMarzio.com si tratterebbe infatti di qualcosa di piu di un semplice interessamento.

La Fiorentina è ufficialmente in corsa per Oualai, ma la concorrenza è ampia

Come raccontato nella serata di ieri dall’esperto di calciomercato, la Fiorentina è entrata a tutti gli nella corsa per il classe 2006 del Trabzonspor. La richiesta del club turco potrebbe però spaventare Paratici: si aggira tra i 23 e i 25 milioni, con molti club interessati anche grazie alle buone prestazioni del giocatore con la sua Costa d'Avorio al Mondiale 2026. La nuova Fiorentina di Fabio Grosso, però, è rimasta stregata da lui e sta provando a trattare sul prezzo e vuole lui come colpo in vista della nuova stagione. La dirigenza è disposta anche a usare uno slot extra per lui, siccome lo considera un talento di grandissina prospettiva.

I numeri del classe 2006 non sono affatto male

Christ Inao Oulaï rientra sicuramente tra i talenti più brillanti finiti sotto i riflettori grazie alla Coppa del Mondo 2026. A soli 20 anni, infatti, il centrocampista è già una colonna della nazionale ivoriana ed è sempre sceso in campo in questo Mondiale, venendo anche schierato titolare nei sedicesimi di finale contro la Norvegia. Dalle strade di Yopougon al palcoscenico più grande che ci sia, passando per la 'gavetta' nel Bastia in Francia. Dopo una stagione in Turchia con 2 gol e 4 assist in 25 partite, ora il futuro di Oulai è incerto, ma la Fiorentina spinge per portarlo in Italia.