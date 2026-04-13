La probabile formazione della Fiorentina: Kean si arrende a Piccoli e sulla fascia ci va Fazzini. Il tuttofare Ndour diventa regista

Neanche la vigilia di Fiorentina-Lazio ha dato buone notizie su Moise Kean e Fabiano Parisi, che dunque si avvicinano al forfait per la gara di stasera. I posti in attacco toccheranno quindi ancora a Piccoli e Harrison mentre sul lato opposto toccherà a Fazzini, causa squalifica di Gudmundsson.

L'altro grande assente sarà Fagioli, il cui posto in regia sarà preso dal tuttofare Ndour, ai suoi lati i rientranti Mandragora e Brescianini. Qualche dubbio invece al centro della difesa, dove Comuzzo potrebbe avere una chance visto l'acciacco di Pongracic.

De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Ndour, Mandragora, Brescianini; Fazzini, Harrison, Piccoli.