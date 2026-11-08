Costacurta: "Guardo sempre volentieri la Fiorentina. Davanti ha qualità, ma dietro..."

Siamo ormai a poche ore da Fiorentina-Juventus, partita che chiude l'11^ giornata di Serie A. Sfida fondamentale per la squadra di Vanoli, che ha mostrato progressi nelle ultime uscite. Del match del Franchi ha parlato Alessandro Costacurta, negli studi di Sky.

Squadre non al meglio, ma con risultati in crescita

“Sono due squadre che a livello psicologico non sembrano in una situazione idilliaca, ma a livello di risultati la Juventus nelle ultime 4 ne ha vinte 3 e la Fiorentina ha fatto 4 punti nelle ultime 2. Mi sembra che si siano accese o riaccese, a seconda dei punti di vista”.

Fiorentina con qualità offensiva

“Guardo sempre volentieri la Fiorentina, vedo una qualità davanti che è meravigliosa. Dietro mi sembra che soffrano un pochino troppo. La Juve è in ripresa, credo che Spalletti sia riuscito a legarli un pochino di più”.

