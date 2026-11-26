Vanoli è in bilico, lo ripetiamo, anche se la società proverà in tutti i modi (visto l’esonero prematuro di Grosso) ad andare avanti con lui fino alla fine per poi progettare qualcosa di diverso con un tecnico di fama e di esperienza.

Soluzione interna e altro nome

Ma ad Udine, dovesse arrivare un ko e una prestazione arrendevole da parte della squadra, allora si potrebbe davvero voltare pagina. Con la soluzione interna, Andreazzoli, oppure con il famoso Tudor contattato dalla Fiorentina già qualche mese fa. Chiaro che, ancora una volta, sarebbe una scelta di emergenza e molto rischiosa. Cambiare il terzo allenatore, prima di Natale, rappresenterebbe un rischio pesantissimo e una figuraccia assoluta, maa questo è.

Chiamato a rispondere

E lo stesso Paratici, uomo in prima linea sul mercato e sulle scelte societarie, è chiamato a rispondere, a dire qualcosa, perché questo silenzio fa molto rumore e molta impressione. Possibile che si metta la faccia soltanto quando le cose vanno bene (quindi quasi mai)? Nessuna difesa nei confronti dell’allenatore, nessun commento sulle prestazioni della squadra, nessuna ammissione di responsabilità per quanto sta accadendo. Soltanto un ritiro, dal giovedì, al Viola Park, roba da Fantozzi.

Ha nuovamente dell’incredibile quello che sta accadendo a Firenze, anche dal punto di vista comunicativo. E’ chiaro, a questo punto, che tanto la scorsa estate è stato sbagliato. Esattamente come l’estate prima con Pradè (che almeno dopo ogni partita o quasi ci metteva la faccia) e con Pioli. E con molti più soldi a disposizione.

Lasciare il solo allenatore al vento delle critiche non è il massimo. Soprattutto perché, appunto, si dà nuovamente la sensazione di non essere anche questa volta dalla sua parte, esattamente come acccaduto con Grosso.

Domanda finale

Ma possibile che la colpa e le responsabilità siano solo degli allenatori? Pioli, Grosso, ora Vanoli. Sono tre. Iniziano ad essere un po’ tanti per poter credere che sia tutta colpa del manico. Ma ormai lo sappiamo, in questa Fiorentina, l’arte dell’autocritica non c’è mai stata e non ci sarà mai. Si sentono tutti al top, peccato per la seconda stagione di fila e per la quarta su otto dei Commisso, i viola stiano lottando per la salvezza.