I convocati del Genoa: quanti assenti per De Rossi! Prima volta per il figlio di un ex Milan

Sono stati diramati i convocati del Genoa per la sfida di domani, alle 15, contro la Fiorentina. Sei gli assenti per Daniele De Rossi, che convoca inoltre per la prima volta il figlio di un ex giocatore del Milan.

Tanti assenti

Mancheranno infatti dalla distinta di domani Amorim, Colombo, Meichtry, Sow, Havel e Venturino, assenze che chiamano giocoforza una mano dalle giovanili rossoblù. Che infatti vedono le chiamate per il centrocampista Lafont, il difensore Klisys e l'attaccante Robinho Jr., figlio di quel Robinho che fra il 2010 e il 2014 ha vestito la maglia del Milan.

La lista completa

Bijlow, Sommariva, Stolz; Drameh, Ehizibue, Klisys, Marcandalli, Mitaj, Ostigard, Otoa, Puczka, Sabelli, Vasquez; Baldanzi, Ellertson, Frendrup, Lafont, Messias, Traoré, Wiafe; El Shaarawy, Osmajic, Robinho Jr, Vitinha.