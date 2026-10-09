C'è già lavoro per la nuova dirigenza genoana: occhi di prestigio sul capitano del Grifone, ma De Rossi lo conferma

Ore concitate in casa Genoa, che in avvicinamento alla ripresa del campionato (domani contro la Fiorentina) ha cambiato il suo direttore sportivo, salutando Diego Lopez e accogliendo - manca solo l'ufficialità - Stefano Melissano. L'ex dirigente della Fiorentina avrà tanto lavoro per le mani sin da subito.

Occhi sul capitano

Infatti, come si legge sulle pagine del quotidiano spagnolo AS, l'Atletico Madrid del Cholo Simeone avrebbe messo gli occhi sul capitano del Genoa, Johan Vasquez. In Liguria dal 2021, ha un contratto valido fino al 2028 ma un'eventuale offerta madrilena non può che ingolosire il centrale difensivo, classe 1998, a caccia della sua prima esperienza fra le grandi.

De Rossi senza dubbi

C'erano inoltre preoccupazioni sulla sua presenza da titolare dopo una sosta Nazionali che lo ha visto impegnato dall'altra parte del mondo, come capitano del suo Messico. Ma De Rossi, su questo, è stato molto chiaro: "Partirà dall'inizio, è un giocatore importante per noi, è in Nazionale da anni ed è abituato a questi viaggi. Una settimana in più ti fa assorbire ancora di più il fuso orario ma vale per lui come per Mastantuono per esempio. È già qui. Seguirà le parti tattiche e non si allenerà ma è pronto. In corso d'opera calcoliamo che può essere più stanco del solito".