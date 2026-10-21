L'Inter torna al successo in Champions League. I nerazzurri vincono in 10 uomini e rilanciano la propria corsa europea
L’Inter trova il primo successo in questa Champions League e rilancia le proprie ambizioni europee. Dopo due sconfitte nelle prime giornate, il prossimo avversario della Fiorentina torna al successo in Europa contro gli ucraini Shakhtar Donetsk nonostante l'inferiorità numerica.
Il match
La gara resta equilibrata nel primo tempo, con decisamente poche emozioni nella prima frazione di gioco. Nella ripresa i nerazzurri aumentano la pressione, ma al 68’ rimangono in dieci per l’espulsione di Alessandro Bastoni, punito con due ammonizioni nel giro di pochi secondi. Nonostante l’inferiorità numerica, l’Inter riesce a sbloccare il risultato al 78’: Carlos Augusto controlla un preciso lancio di Mkhitaryan e batte il portiere avversario con un pregevole esterno sinistro.
La classifica
L’Inter vince 1-0 e porta così a casa tre punti preziosi, interrompendo il digiuno europeo e rilanciandosi nella corsa alla fase successiva della Champions League. Dopo tre giornate i nerazzurri si trovano in 20esima posizione, che alla fine del girone unico gli garantirebbe l'accesso ai play off.