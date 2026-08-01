La Nazione: Mastantuono, manca solo la tua parola

Sul QS de La Nazione, titolo in prima pagina: “Mastantuono ti aspettiamo”. A pagina 2 in taglio alto: “Mastantuono, accordo con i Blancos. Ora tocca all’argentino scegliere Unico ostacolo le tentazioni estere” e in taglio alto: “Scambio Piccoli-Pellegrino: avanti. E il Napoli può tornare su Dodo”. A pagina 3: “Test Real contro Mourinho. Riflettori puntati su Kean Anche Paratici in Austria”, di spalla: “Tra sogno e fantasia Caccia ai colpi ’wow’".