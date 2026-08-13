Paganini: "La Fiorentina è la regina del mercato, ecco ciò che mi ha fato capire che le cose a Firenze sono cambiate"

Questo pomeriggio il giornalista Rai Paolo Paganini, in passato anche ospite di Hangover viola, ha commentato quale sia la situazione attuale delle grandi squadre del nostro campionato, inserendo nella lista anche la Fiorentina di Fabio Grosso. Questo un estratto delle sue dichiarazioni a TMW Radio:

“Sulla carta secondo me, ad oggi, la Fiorentina è la squadra che possiamo definire come regina del mercato, almeno sulla carta è cosi. Poi è normale che se uno fa il raffronto sulla scorsa stagione, in cui la partenza sembrava la stessa. Lo scorso anno c'era Pioli, di ritorno dall'Arabia, mentre oggi c'è Fabio Grosso, uno dei giovani tecnici in ascesa: è molto stimato da Paratici, che ha scelto di puntare su di lui”.

“Ecco la cosa che mi ha fatto capire che le cose sono cambiate in casa Fiorentina”

Ha anche aggiunto: “La cosa che mi ha fatto capire che ti fa capire lo spesso della Fiorentina? Quando una squadra come il Real Madrid ti concede in prestito un gioiello come Mastantuono, pagando anche metà dello stipendio, vuol dire che tu hai un direttore sportivo come Paratici che ha rapporti con le squadre piu importanti d'Europa. Ricordiamoci che la Fiorentina quest'anno è fuori dalle coppe europee, farà solo il campionato. Questo vuol dire che hai dei rapporti importanti oltre che una proprietà che nel segno della continuità quest'estate ha dimostrato di essere molto legata a Firenze”.

“Paratici è riuscito a trattenere i punti fermi della rosa. Con l'arrivo di Pellegrino Kean…”

Un commento anche su Fabio Paratici: “Va tenuto presente che oltre alle tante operazioni in entrata è riuscito a trattenere i punti fermi dello spogliatoio. De Gea aveva avuto richieste importanti, tra cui anche la Juventus. L'operazione Pellegrino secondo me ha un duplice valore. L'argentino sarebbe titolare in qualsiasi altra società, perchè comunque ha dimostrato che sta crescevo bene: lo stesso Abel Balbo, che lo ha allenato, mi ha sottolineato che sia un giocatori che ha voglia e qualità per emergere. La Fiorentina cosi si è intanto portata in casa un prospetto importante, se dovesse arrivare il Como per Kean i viola avrebbero già trovato il sostituto ideale: adesso in questo caso la Fiorentina potrebbe davvero lasciarlo partire. Allo stesso tempo, se Kean restasse, sono convinto che Grosso sarebbe anche capace di farli coesistere”