La probabile formazione della Juventus: Spalletti continua a inseguire la Champions e per farlo si affida a un ex Fiorentina di lusso
Spalletti vuole continuare a inseguire la Champions League, ma tra la maggiore coppa europea e i bianconeri c'è anche la Fiorentina.
Le scelte
Pochi dubbi per l'allenatore bianconero in vista del match di domani contro la Fiorentina. Di nuovo titolare l'ex viola Vlahovic, tornato dal 1' già contro il Lecce dopo un infortunio che lo ha tenuto ai box a lungo. Pochi dubbi sul resto della formazione.
La probabile formazione
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic.
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