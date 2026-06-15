La Spagna di Yamal stecca la prima: contro Capoverde finisce solo in pareggio

Dopo cinque giorni di mondiale, in cui i risultati hanno bene o male mantenuto le aspettative, questo pomeriggio è successo qualcosa di in pronosticabile. Alle ora 18 la Spagna di De La Fuente e Yamal faceva il suo esordio nel gruppo H, in cui ci sono anche Arabia Saudita ed Uruguay, contro gli esordienti del capo verde, ed il risultato ha lasciato tutti senza parole.

La Spagna di Yamal non va oltre lo 0-0 contro Capo Verde

Al fischio finale infatti il risultato finale è clamorosamente un pareggio: al novantesimo nessuno riesce ad imporsi, finisce 0-0. Nonostante il netto predominio dal punto di vista del possesso, che arriva ad una percentuale di circa 74%, gli spagnoli non riescono a sfondare la granitica difesa della nazionale centroafricana. Ha sicuramente influito lo scarso minutaggio di Lamine Yamal: l’attaccante del Barcellona infatti, di ritorno da un piccolo infortunio, è stato in campo soltanto nei 20 minuti finali apparendo non proprio in partita.

Occhi puntati su Uruguay-Arabia Saudita

Le due squadre torneranno a giocare nel fine settimane e in attesa della sfida tra le altre due squadre del girone, in programma a mezzanotte, stazionano ad 1 punto in testa al girone.