Romano: "Ottimismo per Poku, ci sta lavorando personalmente Paratici. La Fiorentina sorpassa la concorrenza"

Il mercato della Fiorentina è ancora particolarmente vivo, soprattutto in attacco. Il nodo da sciogliere in entrata, infatti, è l'esterno sinistro chiesto anche da mister Fabio Grosso. L'interesse del club viola per Ernest Poku, 22enne olandese del Bayer Leverkusen, si sta concretizzando: lo afferma anche il giornalista Fabrizio Romano sul suo canale YouTube.

“Poku, la Fiorentina fa passi avanti”

“Nelle ultime ore è stato fatto il nome di Ernest Poku del Bayer Leverkusen per la fascia sinistra offensiva della Fiorentina. Confermiamo l'interesse del club viola, ci sta lavorando personalmente Fabio Paratici”.

“Si è mosso Paratici, c'è ottimismo”

“Da giorni c'è l'insistente interesse del Sunderland sul laterale olandese, ma la Fiorentina ha sorpassato gli inglesi. Il direttore sportivo viola vuole regalare il nuovo esterno (classe 2004) a Grosso, c'è grande ottimismo per chiudere questa operazione”.