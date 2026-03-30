Dzeko come Kean: "Anche io mi sento la Bosnia sulle spalle. Gattuso l'ho incontrato al Franchi. Gli dissi..."

Prima del match decisivo per l'accesso ai Mondiali tra Italia e Bosnia, ha parlato anche l'ex attaccante della Fiorentina Edin Dzeko, che come Kean con l'Italia, anche lui ha ammesso “di sentire la Bosnia sulle spalle”.

Sull'incontro con Gattuso

“Il mister l'ho visto a Firenze per Fiorentina-Milan. Ci siamo salutati, abbracciati e gli ho detto 'mister, spero di vederti in Bosnia'. Lui ha detto 'anch'io'".

Il rapporto con l'Italia

"Eccoci qua, ci troviamo domani sera in una partita sicuramente importantissima per tutti i due Paesi. Però l'Italia è un Paese un paese in cui ho tanti amici e sicuramente prima e dopo la partita ci sarà tanto rispetto"