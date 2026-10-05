Golden Boy 2026, c'è anche un giocatore della Fiorentina! E la sua posizione in classifica è quasi già nota

A Villa Fürstenberg, sede di Banca Ifis a Mestre, sono stati svelati i nomi di tutti giocatori che si contenderanno l'ambito premio del Golden Boy 2026 riservato agli Under21.

C'è anche la Fiorentina!

Tra i 25 giocatori che hanno passato la scrematura dei 50 calciatori già in lista, c'è anche Franco Mastantuono, attaccante argentino della Fiorentina. Il classe 2007 ha però avuto un posto tra le wild card, ciò vuol dire che la sua posizione finale sarà tra il 21esimo e il 25esimo posto della classifica.

Tutti i nomi

Questa la lista completa: