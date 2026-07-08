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Quei venti milioni di euro offerti invano dalla Fiorentina...

Redazione /
Christ Inao Oulai
Christ Inao Oulai ai Mondiali
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L'interesse della Fiorentina per Christ Inao Oulai del Trabzonspor è reale. 

Venti milioni

Sull'argomento ritorna stamani il Corriere dello Sport-Stadio che scrive anche che i viola hanno formulato invano un’offerta da 20 milioni al club turco

…ma non bastano

Spintisi fino a questo punto però non rilanceranno. La richiesta economica del Trabzonspor è molto più alta (praticamente il doppio) per il centrocampista della nazionale ivoriana. 

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