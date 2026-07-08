Quei venti milioni di euro offerti invano dalla Fiorentina...
Christ Inao Oulai ai Mondiali
L'interesse della Fiorentina per Christ Inao Oulai del Trabzonspor è reale.
Venti milioni
Sull'argomento ritorna stamani il Corriere dello Sport-Stadio che scrive anche che i viola hanno formulato invano un’offerta da 20 milioni al club turco.
…ma non bastano
Spintisi fino a questo punto però non rilanceranno. La richiesta economica del Trabzonspor è molto più alta (praticamente il doppio) per il centrocampista della nazionale ivoriana.
💬 Commenti (8)