I convocati di Vanoli per Fiorentina-Crystal Palace: confermate le assenze, Kean out. C'è Solomon

La Fiorentina ha appena diramato la lista dei convocati ufficiali a disposizione di Vanoli per la gara contro il Crystal Palace. E la situazione è tutt'altro che semplice, viste le tante assenze.

Pesanti assenze per la Fiorentina

Confermati gli indisponibili, assenti anche ieri alla rifinitura: non ci sono Moise Kean, Fabiano Parisi e Niccolò Fortini. Out anche Dodô (squalificato). C'è Manor Solomon, che conferma il suo recupero dopo aver messo minuti nelle gambe contro la Lazio. Chiamati anche Leonardelli, Puzzoli e Deli dalla Primavera.

I convocati di Vanoli

La lista completa: Balbo, Braschi, Christensen, Comuzzo, De Gea, Deli, Fabbian, Fagioli, Fazzini, Gosens, Gudmundsson, Harrison, Košpo, Kouadio, Leonardelli, Mandragora, Ndour, Piccoli, Pongračić, Puzzoli, Ranieri, Solomon.