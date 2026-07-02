Lo storico dirigente sportivo italiano Rino Foschi è intervenuto a Tuttomercatoweb.com, parlando anche di Fiorentina, dall’arrivo di Fabio Grosso in viola ad altre questioni di casa viola.

‘Firenze piazza difficile, ma con Grosso buon matrimonio’

“Grosso è un mio pupillo, è stato un mio ex giocatore. Lo seguo e ci sentiamo continuamente. Sono convinto che faccia molto molto bene alla Fiorentina, a Firenze si confermerà sicuramente come allenatore… anche se sarà un campionato difficile. Non mi aspettavo molto che diventasse un allenatore, perché ha un carattere particolare, non è cattivo. Parlandoci però, fin da quando ha iniziato a fare questo lavoro in Primavera… ha dimostrato di poter avere un futuro importante, anche a Frosinone. Firenze è una grande piazza, ma molto difficile. Grosso ha un carattere semplice, non esuberante, che potrebbe andar bene. Potrebbe essere l’allenatore ideale per una piazza come Firenze, sono convinto che sia un buon matrimonio”.

‘Viery buon calciatore. Kean? Difficile pagare stipendi così in Italia’

“Poi c’è Paratici, che è bravo, e sono molto contento che sia alla Fiorentina, con cui ho sempre avuto rapporti e che seguirò con grande interesse, sono convinto che farà bene. Viery è il primo colpo e non sarà l’ultimo, è un buon giocatore. La Fiorentina ha speso 13 milioni perché l’ha seguito e lo conosce molto bene. Sono convinto che abbiano fatto un affare. Kean? Caso molto difficile, si parla di cifre importanti, deve confermarsi e non è facile. È un buon giocatori, ma determinati calciatori in Italia è difficile ammortizzarli, si fa fatica a mantenere certi stipendi. Non so cosa farei, se arrivasse un’offerta da 40-45 milioni…”.