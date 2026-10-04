M. Sabatini: "La nuova Fiesole ha già accumulato un campionato di ritardo. Tre anni per fare nemmeno una curva"

Il consigliere comunale della lista civica Eike Schmidt Massimo Sabatini è tornato a parlare della questione stadio. Sono diversi i punti che non tornano al consigliere d'opposizione nella vicenda Franchi.

Ritardo di un campionato

“Soltanto poche settimane fa, quando continuavo a chiedere conto dei tempi del cantiere, Presidente della Commissione, Assessora e Sindaca liquidavano le mie osservazioni come una “fissazione”. Ebbene, se proprio vogliamo parlare di fissazioni, ce n’è una che accompagna questo cantiere dall’inizio: sbagliano ogni data! Ma la scorsa estate, non doveva essere quella dell’accelerazione? E questa lunga pausa di campionato non doveva dare lo sprint? Siamo invece arrivati alla settima variante con un altro slittamento: la conclusione del primo lotto passa dal 30 aprile al 31 maggio 2027. La nuova Fiesole ha già accumulato un campionato di ritardo. Cosa succederà ancora?

Nuovo cronoprogramma

Nel frattempo si cambia di nuovo la sequenza dei lavori: vengono anticipate opere sulla Maratona per quasi 3 milioni di euro, perché occorre ancora “ottimizzare la sequenza delle attività di cantiere”. Errori di pianificazione non più tollerabili. Ed è proprio qui che la “fissazione” torna utile. Perché dopo oltre due anni di cantiere non stiamo discutendo di impressioni: stiamo leggendo cronoprogrammi che continuano a cambiare, varianti e nuove scadenze. Arriveremo ad un tempo di 3 anni per fare una curva. Nemmeno curva, tra l’altro.

Scadenza per il project financing

Quindi sì: continueremo ad avere questa “fissazione”. Quella di controllare le date, confrontare quello che era stato annunciato con quello che viene realizzato e chiedere conto dei tempi di un’opera pubblica così importante per Firenze. Ah … dimenticavo, e il project financing? Che ne è del pronunciamento sull’interesse pubblico? Anche qui sono in ritardo, anzi secondo l’Amministrazione no, perché la data del 14 settembre è stata appena prorogata al 12 ottobre!”.