La Gazzetta dello Sport: Ma Vanoli vuole di più, la rabbia del tecnico

Diverse pagine dedicate a Fiorentina-Juventus stamani da La Gazzetta dello Sport.
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Sulla gara di ieri c’è il titolo: “Viola ripresa due volte ma Spalletti non svolta”. Sottotitolo: “I bianconeri rispondono alla Fiorentina”. Sottotitolo: “Vicario decisivo nel finale A Luciano manca un rigore però resta staccato: il quarto posto è a 6 punti”.
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Spazio alla curiosità: “I viola non perdono con la Juve da 5 gare non accadeva dal ‘64”.
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Presenti le dichiarazioni: “Vanoli vuole di più”. E dichiara: “Fiorentina notte da big Ma che rabbia pareggiarla”.
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