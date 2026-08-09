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Antognoni: "Non è colpa dei Commisso, è chi fa le loro veci da anni il problema. Non tradisco i miei ideali, ho deciso 5 anni fa"

Redazione /
Giancarlo Antognoni
Giancarlo Antognoni
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A mettere definitivamente la parola fine sulla spiacevole querelle tra Giancarlo Antognoni e la Fiorentina in merito alla presenza al Centenario, ci ha pensato lo stesso Unico Dieci nel corso dell'evento Buon Compleanno Fiorentina, di scena in Versilia. 

“Non è colpa dei Commisso”

"Ai Della Valle dissi che sarei andato al 90° ma solo a certe condizioni. Mi hanno tenuto 15 anni fuori dalla società ed è lo stesso ragionamento che sto facendo per il Centenario. Dopo 5 anni di silenzio mi è sembrato eccessiva come richiesta. Joseph Commisso non c'entra nulla, ma nemmeno la madre o il padre. Altre persone che hanno fatto le loro veci per anni invece sì". 

Una scelta che dura da un lustro

"Sono 5 anni che covo dentro di me questa scelta, non mi sono svegliato ieri. Ma se andassi al Centenario tradirei i miei ideali".

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