La Fiorentina schiude le porte ai suoi tifosi: durante la sosta svolgerà un allenamento aperto al pubblico. I dettagli

In molti chiedevano qualcosa alla Fiorentina per avvicinare i tifosi alla squadra durante una stagione complicata come quella che sta vivendo la squadra di Paolo Vanoli. E dopo qualche settimana di riflessione, finalmente il club gigliato ha scelto di aprire le porte al Viola Park.

Durante la sosta la Fiorentina aprirà le porte del Viola Park ai propri tifosi

In coincidenza della pausa per gli impegni nazionali, la prossima settimana la squadra viola svolgerà una seduta di allenamento davanti ai propri tifosi. A comunicarlo è stata la stessa Fiorentina con un comunicato ufficiale sul proprio sito ufficiale: Questa la nota con i dettagli per tutti coloro che vorranno essere presenti all'allenamento:

“ACF Fiorentina informa che sabato 28 marzo, alle ore 15:00, presso lo stadio Curva Fiesole del Rocco B. Commisso Viola Park, si svolgerà una seduta di allenamento a porte aperte della Prima Squadra maschile. Gli ingressi saranno regolati con accesso libero fino ad esaurimento posti, previa prenotazione sul sito ufficiale a questo link (apertura lunedì 23 marzo dalle ore 12)”.

Si conclude con: “Per chi raggiungerà il Rocco B. Commisso Viola Park in auto sarà a disposizione il nuovo parcheggio scambiatore che dà accesso diretto alla Biglietteria. L’ ingresso sarà consentito a partire dalle ore 14:00. Per motivi di sicurezza non sarà consentito l’ accesso a contenitori di vetro, animali e quant'altro previsto dal regolamento consultabile sui canali ufficiali della Fiorentina”.