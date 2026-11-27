Piove sul bagnato in casa Fiorentina, con Viery che si è infortunato nella pesante sconfitta contro il Monza e ha rimediato una lesione del capo lungo del bicipite femorale della coscia sinistra.

Emergenza in difesa

Come scrive La Nazione, il difensore potrebbe rimanere fuori dai giochi per un mese, nonostante la Fiorentina non abbia chiarito il grado della lesione. Il brasiliano potrebbe rientrare così a ridosso di Natale.

Le alternative

Vanoli al momento ha a disposizione solo Ranieri e Dragusin come centrali di ruolo. Pongracic sta recuperando, ma ancora servirà qualche giorno al croato per rientrare in gruppo. Salta così al momento l'esperimento difesa a tre. Tra le possibili alternative centrali c'è Valdepenas, già usato come braccetto, o Beldenti della Primavera, classe 2010.