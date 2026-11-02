J. Berrettini a FN: “Fiorentina divertente e di qualità, manca però un leader. Tra Sassuolo e Juventus servono quattro punti”

Presente al Match Ball Firenze Country Club di Bagno a Ripoli per giocare la Serie A1 di tennis, il tennista e tifoso della Fiorentina Jacopo Berrettini ha parlato ai media presenti, tra cui Fiorentinanews.com. Il fratello minore di Matteo si è espresso sul complicato avvio di stagione della squadra gigliata, toccando vari tasti.

‘Squadra divertente, ma l’impressione è che manchi un leader’

“Rispetto all’anno scorso vedo una Fiorentina diversa, la passata stagione la squadra era proprio spenta mentre oggi la squadra c’è. Le qualità ci sono, sicuramente la rosa è molto giovane e molto rinnovata e l’impressione è che manchi un leader che metta un po’ di ordine in campo. La squadra certamente è divertente, dopo una stagione come la passata è normale che l’ambiente chieda tanto… ma dà anche tanto. Anche contro l’Atalanta abbiamo visto la risposta del tifo, quanto ci tiene la gente”.

‘Le prossime due gare? Molto buono fare almeno 4 punti’

“Seguo sempre la Fiorentina, la guardo in ogni momento, è una passione che condivido in famiglia, anche se quando si soffre è sempre tutto più complicato. Ho fatto anche un tatuaggio del giglio di Firenze pochi giorni fa, sono legato alla città e alla squadra. La classifica è brutta ma rispetto allo scorso anno vedo qualcosa in più, una voglia diversa nei giocatori e questo è un bel segnale. Sassuolo è una trasferta per noi sempre abbastanza ostica, abbiamo sempre faticato… e poi c’è la partita dell’anno. Uscire non dico con 6 punti, ma con 4, da queste due partite, sarebbe già molto buono”.