E anche a Valencia… Berrettini ha sempre la Fiorentina in testa

Dopo il 6-0/6-0 a Medvedev in quel di Montecarlo la speranza era che Matteo Berrettini, tennista classe ’96 tifoso della Fiorentina, potesse riuscire a trovare maggiore continuità e fiducia. Il romano però non ha poi fatto strada tra Madrid e Roma, venendo sconfitto al primo turno da Prizmic prima e da Popyrin due, uscendo malamente dalle due gare dei Masters 1000 su terra battuta.

Berrettini di scena a Valencia

Per ritrovare fiducia, punti e continuità di gioco, Berrettini ora è a Valencia, dove sta giocando il Challenger 125 denominato ‘Copa Faulcombridge Open Ciudad Valencia 2026’. Ieri il tifoso viola ha superato per 6-4/6-2 il giapponese Taro Daniel, avanzando agli ottavi di finale del torneo, in cui affronterà l’argentino Ugo Carabelli.

‘Una squadra di calcio? La Fiorentina’

In questi giorni Berrettini ha avuto modo anche di partecipare a qualche intervista coi canali ufficiali dell’evento, avendo modo anche di tornare sulla sua passione calcistica: la Fiorentina. E nel video del torneo spagnolo si può osservare come Berrettini non abbia dubbi nell’indicare la propria squadra del cuore alla richiesta di nominare una squadra di calcio: “Fiorentina”, la risposta schietta del tennista capitolino.

Il video dell’intervista