Il deja vu di Palladino: chiude tra i cori irrisori del Franchi e l'Atalanta è già pronta ad accogliere Sarri

Avrà avuto un deja vu ieri sera Raffaele Palladino, che ha terminato il suo secondo campionato di fila al Franchi (l'anno scorso fu la chiusura delle gare casalinghe ma comunque l'ultima apparizione a Firenze) tra i cori irrisori dei tifosi viola: dopo il gol di Piccoli infatti, è scattato l'ironico “Salta la panchina, Palladino salta la panchina”.

Tutto sgonfiato

La sua sembrava un'avventura destinata ad una grande rimonta da Champions e invece l'Atalanta si è sgonfiata e ha chiuso settima: farà la Conference.

L'Atalanta corre ai ripari

Ma i bergamaschi sono già pronti a correre ai ripari: l'avventura di Palladino a Bergamo si chiuderà quasi certamente e dietro l'angolo ormai c'è Maurizio Sarri, che con Giuntoli dovrebbe ricomporre l'asse già visto a Napoli. Lo conferma Matteo Moretto: