L'ammissione e il gesto di Guida in Verona-Fiorentina che non tutti hanno notato

Non senza polemiche si è chiusa Hellas Verona-Fiorentina, con i gialloblù che hanno contestato varie decisioni prese dall'arbitro della gara Guida.

L'episodio

In particolare i veronesi hanno recriminato nell'episodio poco precedente al gol di Fagioli. Dopo un contatto (falloso) il centrocampista della Fiorentina è rimasto a terra. L'arbitro ha prima lasciato correre, poi ha fermato il gioco con l'Hellas riversata in attacco.

Le scuse

Quello che non tutti hanno notato, però, è che pochi istanti dopo il fischio per interrompere il gioco con i giocatori del Verona a protestare, l'arbitro Guida ha ammesso in campo l'errore, chiedendo scusa ai gialloblù. “Ho sbagliato io” si è letto chiaramente nel suo labiale. Un gesto e parole che raramente si vedono da un arbitro su un campo di Serie A.