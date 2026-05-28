La Gazzetta dello Sport: Gol, regia e tagli, la nuova Viola di Grosso

Una pagina tutta per la Fiorentina presente stamani su La Gazzetta dello Sport.

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Che sceglie come titolone questo: “Grosso nuova Viola”. E ancora: “Gol, regia e tagli Il tecnico ha già i suoi fedelissimi”. Sommario: “Alla Fiorentina ritroverà Kean, Fagioli, Mandragora, già incrociati nelle giovanili della Juventus”.

Galloppa ci riprova

Presente anche un trafiletto dedicato al neo allenatore viola: “Nel suo Sassuolo ben 14 marcatori stagionali”. In taglio basso invece leggiamo: “Primavera: Fiorentina-Parma da titolo”. Sommario: “Alle 20.30 al Viola Park ultimo atto del campionato: Galloppa ci riprova dopo il secondo posto dell’anno scorso”.