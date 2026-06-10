Un nuovo dirigente in viola, uno dei tasselli della ricostruzione. I compiti che avrà alla Fiorentina

Da ieri è ufficiale l'addio di Paolo Morganti alla sua direzione generale al Catanzaro. Il dirigente sta per entrare ora alla Fiorentina.

Viola Park

Ma cosa farà in viola? Su questo argomento si legge stamani sul Corriere Fiorentino che dovrà gestire la quotidianità dei campi del Viola Park, gli interventi di manutenzione, le palestre e tutte le strutture di allenamento. Con un obiettivo: ottimizzare e coordinare il lavoro di tutte le squadre viola.

Tassello della ricostruzione

Quello di Morganti è un ingresso in società voluto dal direttore sportivo, Fabio Paratici, con il quale ha lavorato alla Juventus e dove il nuovo dirigente ha gestito sia Vinovo che la Continassa, e rappresenta uno dei tanti tasselli della ricostruzione.